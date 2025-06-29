سمو وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية جيبوتي ويرأسان اجتماع لجنة المشاورات السياسية بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي السيد عبدالقادر حسين عمر.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاستقبال، رأس سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية جمهورية جيبوتي اجتماع لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، حيث جرى خلاله بحث تنسيق العمل الثنائي المشترك تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل بن سلطان القباني السهلي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط