بن سلمان استقبل عراقجي: نؤكد موقف السعودية بدعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات

أشارت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، إلى أنّ "ولي العهد السّعودي ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ التقى في مكتبه بقصر السّلام في جدة، وزير الخارجيّة الإيرانيّة ​عباس عراقجي​ والوفد المرافق له، وجرى استعراض العلاقات الثّنائيّة بين البلدين الشّقيقين، وبحث مستجدّات الأوضاع الإقليميّة والجهود المبذولة تجاهها".

وأعرب بن سلمان عن "تطلّع ​السعودية​ لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النّار في تهيئة الظّروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكّدًا "موقف السّعوديّة في دعم الحوار بالوسائل الدّبلوماسيّة كسبيل لتسوية الخلافات".

من جهته، أعرب عراقجي عن شكره للسّعوديّة على "موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي"، وتقديره "لجهود ولي العهد ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقد حضر اللّقاء وزير الدّفاع السّعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الخارجيّة السّعوديّة فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدّولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.