شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطنى تحتفل بسيدات محو الأمية وتفعل العمل المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار جهودها لتعزيز التعليم والتكافل المجتمعى، نفذ قطاع التعليم بمؤسسة الصديقية – عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي – مبادرة متميزة بمساكن عثمان الأولى بالرعاية، استهدفت تعديل السلوك وبناء الوعى بالتعاون مع مجموعة من متطوعى التعليم من مدارس الإنترناشيونال، تأكيدًا على أهمية تضامن أفراد المجتمع للعمل سويًا من أجل التنمية.

وشهدت الفعالية احتفالًا خاصًا بالسيدات الناجحات فى اجتياز اختبار محو الأمية التابع للإدارة التعليمية، حيث تم تسليمهن شهادات رسمية تؤهلهن لاستكمال مسيرتهن التعليمية بداية من الصف الأول الإعدادى، فى خطوة تُجسد تمكين المرأة وتعزيز دورها فى المجتمع.

وتوجهت المؤسسة بالشكر إلى التحالف الوطنى على دعمه المستمر، كما ثمّنت جهود كل من ساهم فى بناء الإنسان، مؤكدة استمرارها فى إطلاق المبادرات التعليمية الهادفة داخل المجتمعات الأولى بالرعاية.

مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني تحتفل بسيدات محو الأمية

مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني تحتفل بسيدات محو الأمية

مؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطني تحتفل بسيدات محو الأمية