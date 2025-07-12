شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 5 إلى 11 يوليو ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في الفعاليات العالمية.

وتضمنت الأنشطة مشاركة رئيس الوزراء، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة الـ 17 لقمة مجموعة "بريكس" بالبرازيل، حيث ألقي سيادته كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البنوك المركزية لدول المجموعة، كما التقى سيادته عددًا من القادة، من بينهم رئيس جمهورية الأوروجواي، لبحث سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري المشترك.

كما التقى سيادته رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري في الدوحة، لبحث سبل دعم الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وتضمنت الأنشطة، استقبال رئيس الوزراء رئيس مجلس الدولة الصيني بمطار القاهرة الدولي، وترأس جلسة مباحثات موسّعة تناولت عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما شهد التوقيع على مجموعة وثائق لتعزيز التعاون المشترك بعددٍ من المجالات المختلفة مثل التنمية الخضراء والتجارة الإلكترونية.

وتفقد رئيس الوزراء "سنترال رمسيس" للاطلاع على الجهود المبذولة لاستعادة خدمات الاتصالات المتأثرة بحريق المبنى، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، والإسراع بتقديم خطة عاجلة للتعافي، وعودة المبنى للعمل بكامل كفاءته في أقرب وقت.



كما عقد سيادته اجتماعًا لاستعراض الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين، وستوفر بدائل جاهزة مناسبة لهم، وكلف بالبدء في تنفيذ برنامج إسكان خاص بهؤلاء المستأجرين المعنيين؛ بحيث تكون الوحدات جاهزة قبل انقضاء فترة الـ 7 سنوات.

وشملت الأنشطة لقاء سيادته المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط، حيث استعرض جهود الدولة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك العديد من المبادرات الرئاسية، مثل "حياة كريمة"، و"100 مليون صحة"، وجهود القضاء على فيروس سي.

كما افتتح رئيس الوزراء مقر مكتب خدمات الأجانب (زواج – تملك) بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى أن الهدف من نقل مكتبي التملك وزواج الأجانب إلى العاصمة الإدارية يتمثل في توفير مقر لائق لتقديم الخدمة بمساحات تتيح حصول المتعاملين على الخدمات بسهولة، بالإضافة الي زيادة مساحة المقر من ٣٢٠ م٢ إلى ٩١٧ م2 تقريبًا، وزيادة عدد منافذ الخدمة للمكتبين من ٨ منافذ إلى ١٤ منفذًا.