شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الجندي: كلمة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية تطرح حلولا مدروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي أكدت مجددًا أن مصر تُدرك تمامًا طبيعة التحديات التي تواجه القارة السمراء، وتطرح دائمًا حلولًا قابلة للتطبيق تستند إلى رؤى مؤسسية واضحة ومسارات تنفيذ مدروسة.

ولفت الجندي، في بيان له، إلى أن الرئيس السيسي تناول في كلمته الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة التوجيهية للنيباد، في ظل الرئاسة المصرية، كأداة فاعلة لدفع الأجندة التنموية للقارة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الخطط العشرية لأجندة 2063، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأوضح أن الرئيس أعاد التذكير بأهمية وجود آليات تمويل أفريقية خالصة، بعيدًا عن التبعية لشروط المانحين الخارجيين، مشيرًا إلى اقتراب اكتمال دراسة جدوى صندوق التنمية المقترح، وهو ما يعكس وعي القيادة السياسية المصرية بضرورة تمكين القارة من مواردها الذاتية.

وأكد الجندي، أن الإشادة التي وجهها الرئيس السيسي إلى أجهزة النيباد والعاملين بها، لم تكن مجاملة بروتوكولية، بل تعبير حقيقي عن دعم مصر لكل الكوادر القارية التي تعمل بجدية من أجل بناء مؤسسات أفريقية قوية، قادرة على تنفيذ خططها بفاعلية واستقلالية.

ونوه إلى أن الرئيس ركّز على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مشيرًا إلى الطفرات التى تحققت في ممرات البنية التحتية، والمشروعات الخضراء، ومبادرات التحول الرقمي، بما يعزز جاهزية أفريقيا لمواجهة المتغيرات العالمية والتكنولوجية المتسارعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تواصل لعب دورها كقاطرة للتنمية والتكامل القاري، مدفوعة برؤية شاملة تعتبر أفريقيا كيانًا موحدًا، وشريكًا فاعلًا في النظام الدولي، لا مجرد متلقٍّ للمساعدات أو قرارات الآخرين.