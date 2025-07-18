شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علي مهران يثمن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعزيز الأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي في مصر، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأشار "مهران" إلى أن القيادة السياسية تولي ملف الأمن الغذائي أهمية قصوى، من خلال التوسع في المشروعات الزراعية القومية، ودعم الفلاح المصري، وتوفير بنية تحتية متطورة تساهم في رفع معدلات الإنتاج وتقليل الفاقد، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة غذائية متكاملة ومستدامة، تحقق الأمن القومي الغذائي لمصر، وتضمن حقوق الأجيال القادمة في موارد آمنة ومتجددة.

وأكد النائب علي مهران ، ثقته في قدرة الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة على تجاوز كل التحديات وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات ، لافتا إلى أن مصر تشهد طفرة حقيقية في كافة المجالات بفضل جهود القيادة السياسية المصرية.