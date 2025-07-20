شكرا لقرائتكم خبر عن نادي قضاة مصر يستضيف رئيس مجلس الشيوخ فى حوار حول القيم والتقاليد القضائية والبرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أبو الحسين قايد، غدًا الاثنين، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، في لقاء حواري حول "القيم والتقاليد القضائية والبرلمانية ".

ويدير اللقاء المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، ومن المنتظر أن يشهد اللقاء حضورًا نوعيًا بارزًا، يضم نخبة من القضاة، والوزراء، والسفراء، وأعضاء مجلس الشيوخ، والشخصيات العامة، في إطار من الاحترام المتبادل والتقدير للتقاليد القضائية والبرلمانية الراسخة، وتبادل الرؤى حول تعزيز دور القيم في بناء مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها نادي قضاة مصر، تأكيدًا على رسالته في تعميق الحوار الوطني، وربط المؤسسة القضائية بالتحولات المجتمعية والثقافية، في ظل دولة القانون.