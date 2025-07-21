شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وقوع 10 زلازل.. تحذيرات من تسونامي في الشرق الأقصى الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت سلسلة من الهزات الأرضية شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، حيث سجّل (10) هزات خلال ساعة ونصف فقط، بلغت أقواها (7.4) درجات على مقياس ريختر.وشعرت مناطق واسعة بالاهتزازات، وسط تحذيرات من خطر حدوث تسونامي، وتراوحت قوة الزلازل بين (5.0 و7.4) درجات.وتركزت على أعماق تتراوح بين (10 و20) كيلومترًا، وعلى مسافات بين (130 و166) كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.وأصدرت وزارة الطوارئ الروسية توصيات لسكان المناطق الساحلية بمغادرة الشواطئ فورًا.وأشارت إلى احتمال وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 60 سم في مقاطعة ألوشيان.و40 سم في أوست-كامتشاتسكي، و15 سم في بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.