صور.. 17 قتيلًا و11 مفقودًا في كوريا الجنوبية بسبب الأمطار الغزيرة

الدمام - شريف احمد - قضى شخصان على الأقل صباح الأحد جراء الأمطار الغزيرة التي تضرب كوريا الجنوبية منذ أيام، وفقا لوزارة الداخلية، ما يرفع إجمالي عدد قتلى هذا الأسبوع إلى 17 شخصا.ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة القتلى، في وقت لا يزال 11 شخصا في عداد المفقودين بعد خمسة أيام من الأمطار الغزيرة.وسقط حوالى 170 مليمترا من الأمطار في محافظة جابيونغ في مقاطعة جيونغ جي على بعد 70 كيلومترا شرق سيول، في وقت مبكر من صباح الأحد، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وفقدان خمسة آخرين.ووفق وكالة يونهاب للأنباء، فإنّ القتيلَين هما امرأة في السبعين من عمرها لقيت حتفها عندما انهار منزلها من جراء انزلاق التربة، ورجل في الأربعين من عمره غرق في غاتشيون.وبذلك، بلغ عدد ضحايا الفيضانات التي تجتاح البلاد منذ خمسة أيام 17 قتيلًا، وفقا لآخر الأرقام الرسمية الصادرة الأحد، قضى معظمهم في مقاطعة سانشيونغ الريفية التي يقطنها 33 ألف نسمة.وتُعد الأمطار الموسمية شائعة في يوليو في كوريا الجنوبية التي غالبا ما تكون مستعدّة لها بشكل جيد.ولكن هذا الأسبوع، تعرّضت المناطق الجنوبية من البلاد لفيضانات كبيرة، مع تراكمات قياسية كلّ ساعة، وفقا لبيانات الأرصاد الجوية الرسمية.يقول العلماء إن تغيّر المناخ يتسبب في حدوث ظواهر مناخية متطرفة بشكل أكثر تواترا وكثافة في جميع أنحاء العالم.