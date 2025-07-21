شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال روسيا.. رفع التحذير من تسونامي ونقل السكان بعيدًا عن الساحل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع زلزال بقوة 7,4 درجة تبعته عدة هزات ارتدادية اليوم الأحد، قبالة سواحل كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من وقوع تسونامي رُفع في وقت لاحق.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في كامتشاتكا في بيان عبر صفحتها على تطبيق تليجرام: "انتهت مخاطر حدوث تسونامي في مناطق كامتشاتكا".

موجة تسونامي محتملة

وفي وقت سابق، حذرت من موجة تسونامي محتملة ناجمة عن الهزات الأرضية، وربما تصل إلى الساحل الروسي بارتفاع 60 سنتيمترا.

ولاحقًا، قال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف عبر تليجرام، إنه لم يرصد أي "موجات تسونامي" في المواقع الروسية.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أفادت بأن مركز الزلزال في المحيط الهادئ على مسافة نحو 150 كيلومترًا من مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.



ووفق وزارة الطوارئ الروسية، كان من الممكن أن تصل الأمواج الناجمة عنه إلى جزر كوماندر، بما في ذلك قرية نيكولسكوي.

الابتعاد عن الساحل

وفي السابق، أوصت الوزارة السكان في المناطق المتضررة بالانتقال إلى المناطق الداخلية بعيدًا عن الساحل والبحث عن مأوى على ارتفاع لا يقل عن 30 مترًا، أو على بعد كيلومترين على الأقل من الساحل في حال عدم وجود مرتفعات.

كما أوصت القوارب الراسية في المواني أو المياه الساحلية بالتوجه نحو المحيط.

وتُعد شبه جزيرة كامتشاتكا نقطة التقاء بين الصفائح التكتونية في المحيط الهادئ وتلك في أمريكا الشمالية، ما يجعل منها واحدة من أكثر المناطق عرضة للنشاطات الزلزالية في العالم.

ووفق لهيئة الجيوفيزياء الوطنية الأمريكية، فإن شبه الجزيرة الروسية التي تفصل بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ، تعد "واحدة من أكثر المناطق عرضة للزلازل في العالم".

ومنذ عام 1900، وقعت 7 زلازل كبرى على طول شبه الجزيرة، بلغت قوتها 8,3 درجة على مقياس ريختر، أو تخطت هذا الرقم.