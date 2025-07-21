شكرا لقرائتكم خبر عن صور| إعصار ويفا يقترب من الصين.. رفع مستوى الاستجابة وإجلاء مئات الآلاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع مركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين أمس، استجابته الطارئة للسيطرة على الفيضان والإعصار إلى المستوى الثالث في مقاطعتي قوانغدونغ وهاينان جنوبي الصين للاستجابة لإعصار "ويفا".

وأبقى المركز على الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع في مواجهة الإعصار في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم.

وأوضحت توقعات الأرصاد الجوية الصينية, أنه من المرجح أن يتسبب الإعصار ويفا في عواصف مطيرة وسقوط أمطار غزيرة على أجزاء من هاينان وقوانغدونغ يومي الأحد والاثنين، وفي الوقت نفسه، أُرسلت السلطات المركزية 33 ألفًا من مختلف مواد الإغاثة إلى قوانغدونغ وهاينان.



وأجلت السلطات الصينية مئات الآلاف من المواطنين جنوب الصين، وتم إلغاء الرحلات الجوية ورحلات القطارات بسبب إعصار "ويبا".

وتسبب الإعصار، الذي ضرب بالفعل تايوان والفلبين أيضًا في هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة في إقليمي "فوجيان" و"هاينان"، إضافة إلى هونج كونج، حيث تم رفع مستوى التحذير من الإعصار رقم 10، عند وصوله إلى اليابسة، ومن المتوقع أن تصل شدة إعصار "ويبا" ما بين 13 و14 درجة، مصحوبًا برياحٍ سرعتها تتجاوز 150 كيلومترًا في الساعة.

إجلاء السكان بسبب إعصار ويفا