وفد سعودي رفيع المستوى يزور سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

انطلاقًا من توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتعزيز الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وفي إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين واستمرارًا لجهود القيادة في دعم اقتصاد سوريا ونهوضها الاقتصادي، تنظم وزارة الاستثمار بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية زيارة عمل رفيعة المستوى إلى الجمهورية العربية السورية بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وسيعمل الوفد السعودي خلال الزيارة على استكشاف الفرص الاستثمارية وتسهيل التفاهمات الثنائية وإزالة المعوقات أمام المستثمرين بما يخدم مصالح البلدين والشركات المشاركة.

وتعمل وزارة الاستثمار على تمكين القطاع الخاص السعودي من المساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، بما في ذلك حصر الشركات الراغبة في الاستثمار وتنظيم عدد من ورش العمل التعريفية.

وقال السفير السعودي لدى سوريا الدكتور فيصل المجفل في تصريحات أمس، إن رجال الأعمال السعوديين بات بإمكانهم الاستثمار في القطاعات كافة في سوريا.

وأوضح السفير السعودي في سوريا، أن المنتدى ينسجم مع توجهات قيادة المملكة للوقوف تجاه دمشق في المجالات كافة، ومساندتها للوصول إلى التعافي وإعادة مؤسسات الدولة، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

وسيُعقد على هامش الزيارة منتدى الاستثمار السعودي السوري في العاصمة دمشق، حيث سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات المشتركة والصفقات الاستثمارية ومذكرات التفاهم التي تعكس جدية التوجه نحو شراكة اقتصادية مستدامة.

وكانت السفارة السعودية في دمشق أعلنت عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.