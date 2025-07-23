وتعمل وزارة الاستثمار على تمكين القطاع الخاص السعودي من المساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، بما في ذلك حصر الشركات الراغبة في الاستثمار وتنظيم عدد من ورش العمل التعريفية.
وقال السفير السعودي لدى سوريا الدكتور فيصل المجفل في تصريحات أمس، إن رجال الأعمال السعوديين بات بإمكانهم الاستثمار في القطاعات كافة في سوريا.
وأوضح السفير السعودي في سوريا، أن المنتدى ينسجم مع توجهات قيادة المملكة للوقوف تجاه دمشق في المجالات كافة، ومساندتها للوصول إلى التعافي وإعادة مؤسسات الدولة، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
وسيُعقد على هامش الزيارة منتدى الاستثمار السعودي السوري في العاصمة دمشق، حيث سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات المشتركة والصفقات الاستثمارية ومذكرات التفاهم التي تعكس جدية التوجه نحو شراكة اقتصادية مستدامة.
وكانت السفارة السعودية في دمشق أعلنت عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد سعودي رفيع المستوى يزور سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.