مقتل 11 عاملًا خلال مكافحتهم حريق غابات في تركيا

حرائق قاتلة

الدمام - شريف احمد - لقي 11 عاملا حتفهم أثناء مكافحتهم حريق غابات هائلا بالقرب من إسكي شهر في غرب تركيا، على ما أعلنت السلطات المحلية.واندلع الحريق صباح الثلاثاء في منطقة غابات بين إسطنبول والعاصمة التركية أنقرة، وزادت شدته بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة وبات يهدد المناطق السكنية، واضطر سكان قرى عدة إلى إخلاء منازلهم.وأوضحت وسائل إعلام تركية أن النيران غيّرت اتجاهها مرات عدة، ما أجبر عمال الغابات والمتطوعين الذين انضموا إليهم على اللجوء إلى كهف للاحتماء.وأشار موقع "بير غون" إلى أن "النيران غيّرت اتجاهها مرة أخرى، واحترق عمال الغابات الأحد عشر حتى الموت".وتشهد تركيا منذ الأحد موجة قيظ، إذ تجاوزت الحرارة المعدلات الموسمية بـ6 إلى 12 درجة مئوية، وفق المديرية العامة للأرصاد الجوية التي أفادت بأن الحرارة تجاوزت 35 درجة مئوية في 42 من أصل 81 محافظة صباحا، لتتجاوز 40 درجة مئوية لاحقا.