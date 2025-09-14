«البنتاجون»: خطة لنشر ألف جندي في لويزيانا

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أمس، نقلا عن وثائق خطة لوزارة الحرب الأميركية «البنتاجون»، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب صاغت مقترحاً لنشر ألف جندي من الحرس الوطني في ولاية لويزيانا للقيام بعمليات إنفاذ القانون في المراكز الحضرية.

ويسعى ترامب إلى جعل الجريمة قضية محورية رغم انخفاض معدل جرائم العنف في الكثير من المدن الأميركية. وذكر التقرير أن المقترح يدرج خطة تتيح للجيش تعزيز قوات إنفاذ القانون في مدن مثل نيو أورليانز وباتون روج. وقالت الصحيفة إن خطة البنتاجون تتضمن نشر القوات حتى 30 سبتمبر 2026، لكن الوثائق لم تذكر موعداً محدداً لبدء إرسال الجنود.

وذكرت الصحيفة أن الاقتراح، الذي يتوقف على طلب من حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، لم تتأكد موافقة المسؤولين الاتحاديين أو مسؤولي الولاية عليه. وتشير خطة البنتاجون في لويزيانا إلى عملية قيد الدراسة يكمل فيها أفراد الحرس الوطني جهود قوات إنفاذ القانون في الأحياء التي ترتفع فيها معدلات الجريمة. وأكد البنتاجون صحة الوثائق لصحيفة واشنطن بوست لكنه أحجم عن التعليق على فحواها.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه قد يرسل قوات اتحادية إلى لويزيانا لمكافحة الجريمة، في أعقاب إجراءات مماثلة في واشنطن.