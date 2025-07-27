التحقيق مع طالب إسباني للاشتباه بتزييفه صورا عارية لزميلاته بالذكاء الاصطناعي

اعلنت الشرطة الإسبانية إنها تحقق مع شاب يبلغ من العمر 17 عاما للاشتباه في استخدامه الذكاء الاصطناعي لتزييف صور عارية لزميلاته في الدراسة بغرض بيعها.
واشتكت 16 طالبة بمعهد تعليمي في بلنسية بجنوب شرق إسبانيا من تداول صور لهن على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بعد إنشائها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وتقدمت فتاة بشكوى إلى الشرطة في كانون الأول من نشر صور ومقاطع مصورة مزيفة، أُنتجت بالذكاء الاصطناعي، على حساب يحمل اسمها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تشبهها وهي "عارية تماما".
وذكرت الحرس المدني الإسباني في بيان اليوم "ظهرت صور لأشخاص مختلفين، جميعهم قصر، على هذا الحساب وقد تم تعديل جميع هذه الصور من صور أصلية خضعت للتلاعب بحيث يظهر فيها الأشخاص عراة تماما".
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