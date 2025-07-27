اندلع ​حريق​ كبير في منطقة أرض جلول – الطريق الجديدة، وقد ناشد أهالي المنطقة الجهات المعنية، لا سيما فرق الدفاع المدني، التحرك العاجل لإخماده ومنع تمدده إلى الأبنية المجاورة.

كانت هذه تفاصيل خبر حريق في ارض جلول- الطريق الجديدة والأهالي ناشدوا المعنيين التحرك لمنع تمدده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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