الأمم المتحدة: انتشار المجاعة في غزة.. ولابد من استجابة واسعة النطاق - عاجل

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 02:57 مساءً كتب شريف احمد - مطلب بإجراءات فورية



كما تشير أحدث البيانات إلى بلوغ حد المجاعة في معظم أنحاء قطاع غزة. داعيًا إلى اتخاذ أن إجراءات فورية لإنهاء الأعمال العدائية، وإتاحة استجابة إنسانية واسعة النطاق دون عوائق لإنقاذ الأرواح، هو السبيل الوحيد لوقف المزيد من الوفيات والمعاناة الكارثية.

وأضاف كشف التصنيف المرحلي "أن سوء التغذية شهد ارتفاعًا سريعًا في النصف الأول من شهر يوليو الجاري، حيث دخل أكثر من 20 ألف طفل إلى المستشفيات لتلقي العلاج من سوء التغذية الحاد ما بين أبريل ومنتصف يوليو. ولفتت مستشفيات غزة إلى زيادة سريعة في وفيّات الأطفال دون سن الخامسة المرتبطة بالجوع.