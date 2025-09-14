الكشف عن السّبب الحقيقيّ لزواج الملك تشارلز من الأميرة ديانا يهزّ الرأي العام

صدر مؤخّرًا كتاب جديد بعنوان “المطّلع الملكيّ: حياتي مع الملكة والملك والأميرة ديانا” للبريطانيّ بول بوريل، كبير خدم العائلة المالكة سابقًا، حاملًا معه أسرارًا صادمة تتعلّق بزواج الملك تشارلز الثّالث من الأميرة ديانا. الكتاب، الّذي طُرح هذا الشّهر، يقدّم شهادة مباشرة حول تفاصيل خاصّة من داخل القصر، بينها اعتراف خطير نُقل عن تشارلز وُجّه مباشرة إلى ديانا.

الخطوبة الّتي أُعلن عنها في الثّالث من فبراير/شباط ١٩٨١ بدت في البداية واعدة بالنّسبة إلى ديانا، إذ عبّرت عن سعادتها العارمة بقبول عرض الزّواج، بحسب ما ورد في سيرة أندرو مورتون “ديانا: قصّتها الحقيقيّة بكلماتها الخاصّة”. لكنّ رد تشارلز حينها كان باهتًا: “أيًّا يكن معنى الحبّ.” لاحقًا، اعتبرت ديانا أنّ مشاعره لم تكن صادقة منذ البداية، وهو ما ظهر جليًّا في سلوكه العمليّ البارد.

وبحسب رواية بوريل، روت ديانا له خلال إحدى مشاجراتها مع تشارلز أنّ الأخير قال لها الخليج 365: “لم أحبّك يومًا. تزوجتك فقط لإنجاب الأطفال.” وتكشف هذه الكلمات أنّ الدّافع وراء الزّواج كان استراتيجيًّا بحتًا. وبلغ وقع الصّدمة ذروته بعد ولادة الأمير هاري عام ١٩٨٤، إذ نقل بوريل عن تشارلز قوله: “على الأقلّ حصلت على وريث وبديل، والآن يمكنني العودة إلى كاميلا.”

هذه الاعترافات المؤلمة دفعت ديانا إلى البوح لكبير خدمها: “بكيت حتّى غفوت تلك الليلة وأنا أعلم أن زواجي انتهى. أعطيته أربع سنوات جيّدة ثم رحل، وبقيّة الوقت كنت مضطرة لأن أعيش واجهة أمام العالم.” كلماتها عكست حجم المعاناة، في وقت كانت تحافظ فيه على صورة علنيّة مثاليّة.

الكتاب يسلّط الضّوء على موقف ديانا الرّافض لفكرة الطّلاق رغم كلّ شيء. فقد كتب بوريل: “ديانا لم ترغب يومًا في الانفصال. كانت تحبّ الأمير تشارلز بصدق، لكنّ مشاعرها لم تُبادَل.” الانفصال أُعلن رسميًّا في العاشر من ديسمبر/كانون الأوّل ١٩٩٢ على لسان رئيس الوزراء جون ميجور، قبل أن يُوقّع الطّلاق في التّاسع والعشرين من أغسطس/آب ١٩٩٦، لينتهي بذلك زواج دام خمسة عشر عامًا.

إعادة ارتباط تشارلز لاحقًا بكاميلا – الّتي أصبحت اليوم الملكة القرينة – جاء مطابقًا لنيّاته المسبقة، فيما ظلّت قوّة ديانا وصمودها أمام الرّفض جزءًا بارزًا من إرثها الإنسانيّ والشّعبيّ.

هذا الكشف الجديد يضيف بعدًا آخر لفهم العلاقة المضطربة بين تشارلز وديانا، ويعكس حجم التّضحيات الشّخصية الّتي فرضتها الواجبات الملكيّة، في واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل في تاريخ العائلة المالكة البريطانيّة.