- 1/2
- 2/2
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه حان الوقت أن يكون هناك قوة عربية مشتركة، وحان الوقت أن يكون هناك تحالف عسكري إسلامي.
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة ” صدى البلد”، :”التحالف العسكري ممكن يضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا مع العلم أن باكستان دولة نووية “.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى :” حان الوقت أن يكون هناك حديث في هذا الملف وهذا امر يسهم في إحداث الاستقرار للمنطقة والإقليم “.
ولفت الإعلامي أحمد موسى :” لابد من تشكيل قوة يكون لها اهداف لاستقرار الإقليم وإحنا عندنا في المنطقة بلطجي اسمه نتنياهو و إسرائيل دولة إرهابية تعدى على سيادة الدول “.
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :” لازم الإعلام العربي كله يكون قوة واحدة لدعم بلادنا وقيادتنا وشعوبنا”.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى: حان الوقت أن يكون لدينا تحالف عسكري إسلامي وقوة عربية مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.