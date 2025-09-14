المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالخرطوم يقف على أحوال مواعين السياحة النيلية ويشيد بعودة الأنشطة الداعمة للعودة

وقف المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالخرطوم الوزير المكلف الأستاذ الطيب سعد الدين السبت على مواعين السياحة النيلية جوار كبري المنشية بحضور الأستاذ عوض حامد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي استخدمتها المليشيا المتمردة في العمليات العسكرية مما أدى إلى غرق الكثير منها وتعرض بعضها للقصف، مما خلف فيها أضراراً كبيرة.

فيما شهد المدير العام تدشين العمل بموقع لؤلؤة النيل كواحدة من المواقع التي استجابت لنداء العودة وبذلت جهوداً كبيرة خلال الأيام الماضية في تأهيل موقعها وصيانة الباخرة النيلية التابعة لها .

حيث أوضح مالك اللؤلؤة أنه منذ بدء التشغيل التجريبي خلال الأسبوعين الماضيين تقاطرَت أعداد كبيرة من المواطنين خلال فترتي النهار والمساء، مؤكداً أنهم بهذه الخطوة سيقدمون تجربتهم لأصحاب المواعين النيلية بالعودة بعد أن عمّ الأمن المنطقة، وطلب من سلطات الولاية المساعدة في انتشال البواخر التي أغرقتها المليشيا المتمردة تمهيداً لصيانتها وعودتها للعمل.

من جانبه، رحب المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين بعودة نشاط السياحة النيلية مما يؤكد أن الخرطوم بخير وأن التعافي والعودة تزداد وتيرتها يوماً بعد يوم. وقال سعد الدين إن الولاية منخرطة تماماً في أعمال تهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين.

واكد أهمية أن تساهم الجهات التي عادت في تحسين البيئة المحيطة بها كواجب وطني نحو عاصمتنا، كما أن عودة أي نشاط يعني بالدرجة الأولى تحقيق الأمن في المنطقة التي يقع فيها النشاط.