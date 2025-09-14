مائةٌ وستون ممارساً صحياً وطبيباً يؤدون القسم بجامعة المناقل

شرف ممثل المدير التنفيذي لمحلية المناقل الأستاذ عبد الباقي الحسين صباح اليوم بجامعة المناقل للعلوم والتكنولوجيا مراسم أداء القسم لممارسة المهن الصحية والطبية .

حيث أكد الدكتور ميسرة الأمين الهادي رئيس نافذة المناقل بالمجلس القومي للمهن الصحية والطبية إن فعاليات اليوم شملت أداء القسم المهني وإمتحان مزاولة المهنة لعدد 160 ممارساً في أكثر من 28 تخصصاً تم إستقبالهم بشكل منظم من قِبل كلية الطب بجامعة المناقل .

من جانبه شدد ممثل جامعة المناقل على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات السودانية لتوحيد الرؤى في تخريج أجيال قادرة على أداء رسالتها تجاه المجتمع .

مؤكداً أن مؤسسات التعليم العالي سيكون لها دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد عبر مناهج تستند على نتائج البحث العلمي وعصارة التجارب والخبرات .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

