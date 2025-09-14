ماذا قالت أحلام بعد حفلها بموسم جدة بليلة "فنانة العرب"؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 05:10 مساءً - أحيت الفنانة أحلام حفلها بالمملكة العربية السعودية، وتحديداً بمدينة جدة على مسرح عبادي الجوهر أرينا، بحفل جاء بعنوان "فنانة العرب أحلام" ضمن حفلات موسم جدة، قدمت من خلالها العديد من الأغاني المميزة لها التي تفاعل معها الجمهور بالمسرح، وبعد انتهاء الحفل شاركت جمهورها مجموعة من الصور لها من على المسرح، وعلقت وكتبت: "ليلة وكأنها الحلم، شكراً لأهل جدة الكرام على الحضور الجميل. حضوركم يعني لي الكثير".

أحلام تشكر إدارة موسم جدة

كما نشرت صوراً أخرى للحفل وكتبت: "شكراً لإدارة موسم جدة، شكراً لـ بنش مارك على هذا التنظيم الرائع، وشكراً لقناة إم بي سي وإدارة شاهد نت؛ على نقل وبث حفلي في جدة، شكراً لكل العاملين على نجاح هذا الحفل، شكراً للمايسترو وليد فايد وفرقتي الموسيقية، شكراً لجميع التقنيين ومهندسي الصوت والإضاءة والغرافيكس ومديري المسرح".

ونشرت صوراً إضافية لها من الحفل وكتبت: "جدة غير، جمهور جدة غير"، وأيضاً كتبت: "وحشتوني يا أهل جدة".

كما نشر حساب شركة بنش مارك المنظمة للحفل على الإنستغرام صوراً لحفل أحلام بموسم جدة، وعلق وكتب: "ليلتها ما تشبه أي ليلة، أحلام تكتب ذكرى ما تنمحي في جدة مع جمهور رهيب زاد ليلتنا حماساً".

وأيضاً نشر الحساب عدداً من الصور الحفل وكتب: "الجمهور مع أحلام كان حكاية عشق بصوت واحد، ليلة ما تنعاد ولا تُنسى".

آخر حفلات الفنانة أحلام

وكانت الفنانة أحلام قد أحيت مؤخراً حفلين، الأول بالمسرح الأثري بقرطاج بعد غياب دام 28 عاماً، بمهرجان قرطاج الدولي بالدورة الـ59. أما الحفل الثاني فكان بمهرجان جرش في المسرح الجنوبي. كما أحيت قبلها حفلاً بدبي، وذلك في منتدى الإعلام العربي في حفل ختام توزيع جائزة قمة الإعلام العربي.

كما شاركت في ليلة دايم السيف مع نخبة من النجوم من أبرزهم الفنان محمد عبده على مسرح عبادي الجوهر أرينا. وأحيت كذلك بموسم الرياض بتنظيم من بنش مارك حفلاً لها بعنوان ليلة فنانة العرب.

وأيضاً أحيت حفلاً بعنوان "جلسة بين النجوم" مع الفنانة نوال على مسرح محمد عبده في العاصمة السعودية الرياض بيوم التأسيس.

