“صيف٩٩”… كل ما تريد معرفته عن المسلسل قبل عرضه

دراما تمزج بين التشويق والإثارة عن رجل فقد الثقة بالمجتمع بعدما غدر به أقرب أصدقائه، ضمن الدراما الخليجية “صيف ٩٩” من كتابة مريم نصير وإخراج سعود بو عبيد ويُعرض على MBC1 وشاهد. هي حكاية عائلة شعيب معروف التي تعود في العام ٢٠٢٥، لكي تواجه الماضي وأحداث وقعت قبل أكثر من ربع قرن، وتحديداً في صيف ١٩٩٩، حيث قلبت هذه الأحداث حياة الأسرة رأساً على عقب، وكانت حافلة بالأسرار والمؤامرات، وما زالت تؤثر فيفاء حياتهم وتنعكس على مستقبل الأحفاد.

يضم المسلسل كوكبة من الممثلين منهم قحطان القحطاني، طيف، أحمد إيراج، عبد المحسن القفاص، يعقوب عبد الله، شهد الياسين، رهف محمد، حنين حامد، زينب بهمن، فهد الصالح، طلال باسم، محمد العجيمي، ضاري الرشدان، ناصر الدوسري، مرام البلوشي، هدى حمدان وآخرين، ضمن دراما اجتماعية تلاحق أجيال مختلفة في عائلة خليجية، تعيش تحت سقف واحد، وتتقاطع صراعاتهم العاطفية والاجتماعية واختلافاتهم بين الماضي والحاضر، لتكشف الحلقات عن أسرار وتحديات تجعل ظاهر الترابط يخفي الكثير من الخبايا.

تعرض الدراما الخليجية “صيف٩٩” من الأحد إلى الخميس على MBC1 و”شاهد”