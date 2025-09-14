محدث: وزير الخارجية الأميركي يلتقي نظيره القطري ويزور إسرائيل خلال أيام

القاهرة - كتب محمد نسيم - يجتمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب ما أعلنت الخارجية الأميركية، بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات في حماس بالدوحة.

وأوضح برنامج وزارة الخارجية الأميركية أن روبيو الذي يشغل أيضًا منصب المستشار الأمني للرئيس دونالد ترمب، سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض.

كما أعلنت الخارجية الأميركية، أن الوزير روبيو يبدأ غداً السبت جولة خارجية تشمل إسرائيل وبريطانيا.

وأوضحت في بيانها أن روبيو سيؤكد خلال زيارته لإسرائيل التزام الولايات المتحدة بأمنها، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة ضمان عدم سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة مجدداً.

وأضاف البيان أن الوزير الأميركي سيبحث أيضاً سبل مواجهة التحركات المناهضة لإسرائيل، بما في ذلك مساعي الاعتراف الأحادي بدولة فلسطين.

المصدر : وكالات