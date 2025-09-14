قتلى وجرحى بإطلاق نار في الإكوادور

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة في الإكوادور، السبت، أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار نفذته عصابة إجرامية داخل صالة بلياردو في شمال البلاد.

هذا الهجوم هو الثاني من نوعه في أقل من شهر في المدينة نفسها.

وقع إطلاق النار في وقت متأخر من يوم الجمعة في مدينة "سانتو دوميندو دي لوس تساتشيلاس"، الواقعة على بعد 130 كيلومترا (80 ميلا) غرب العاصمة كيتو، وفقا لقائدة الشرطة المحلية العقيد أولجا بينافيديس، التي عزت الهجوم إلى "نزاع على النفوذ" بين عصابات إجرامية.

وفي 17 أغسطس الماضي، قتل سبعة أشخاص في هجوم مماثل وقع أيضا داخل صالة بلياردو في المدينة نفسها. وذكر تقرير للشرطة أن أحد القتلى واثنين من الجرحى في هجوم الجمعة لديهم سجلات جنائية بتهم تتعلق بتهريب المخدرات، وتشكيل رابطة إجرامية والقتل والسرقة.

وتظهر صور، نشرتها وسائل إعلام محلية، عددا من الرجال يرتدون ملابس سوداء وخوذات وسترات، يصلون إلى المكان ويفتحون النار على أشخاص سقطوا أرضا على الفور.