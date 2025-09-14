سماح زيدان تشارك جمهورها فرحتها بالحصول على جائزة المؤثر السنوي لعام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 05:10 مساءً - استطاعت الفنانة سماح زيدان أن تحصل على جائزة المؤثر السنوي لعام 2025 بجدارة، وذلك خلال احتفالية نظمتها أكاديمية تياها بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الفن وأيضاً صناعة المحتوى.

وشاركت سماح زيدان متابعيها وجمهورها هذا الإنجاز ونشرت صوراً لها من الحدث وهي تحمل جائزة المؤثر السنوي، وعلقت وكتبت: "الفوز بجائزة المؤثر لعام 202، شكراً لكم على هذا التجمع الذي لا يُنسى وليلة الاحتفال بنجاحنا معاً".

تكريمات سابقة لسماح زيدان

وكانت قد كُرمت الفنانة سماح زيدان، مؤخراً، بمهرجان الهرم، بنسخته الـ11، ضمن 100شخصية عربية مؤثرة بالعالم العربي، وشاركت حينها متابعيها صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ممسكة بجائزتها، وعلّقت وكتبت: "شكراً للقائمين على مهرجان الهرم المعني بتكريم 100 شخصية عربية مؤثرة على مستوى العالم العربي في نسخته الـ11، وعلى اختياري مع كل هذه الشخصيات المميزة المبدعة في مختلف المجالات والاهتمامات والجنسيات".

كما كرمت كعضو لجنة تحكيم في مهرجان البحرين السينمائي، علقت حينها أيضاً وكتبت: "من أهم إنجازات هالسنة والحمد لله لحقت قبل لتخلص تكريمي كعضو لجنة تحكيم في واحد من أهم مهرجانات السينما في العالم العربي، كان لي حظ جميل بأن أكون مع هالفريق الرائع المعطاء المحب الفرفوش وأن التقي فنانين كباراً ومهمين من وطننا العربي الرائع، وخصوصاً من مصر الملهمة".

آخر عمل عرض لـ سماح زيدان

عمل قادم لسماح زيدان

أبرز المحطات الفنية بمسيرة سماح زيدان

وكان آخر عمل عُرض للفنانةهو مسلسل "عايشين معانا"، والذي تقع أحداثه في 10 حلقات قصيرة، من بطولة الفنان خالد صقر، فاطمة الشريف، أغادير السعيد،، بالإضافة إلى العديد من الوجوه الشابة"، وتجسد زيدان شخصية "كبيرة الجن" بالعمل.انتهت مؤخراًمن تصوير مسلسل من المقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2026 وهو مسلسل "بنات الوكيل"من إخراج بهاء خداج، وتأليف إبراهيم النعمي، وبطولة: مشعل المطيري، آلاء سالم، أميرة الشريف، العنود عبد الحكيم، نورا ياسين، أبرار فيصل، سماح زيدان، رغد العنزي، ومتعب سعد.شاركتبأول عمل فني لها مسلسل "شد بلد" من ﺇﺧﺮاﺝ الراحل عبدالخالق الغانم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ سمير الناصر وعبدالعزيز إسماعيل، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنان أسعد الزهراني، مروة محمد، بشير الغنيم، الراحل خالد سامي، يوسف الجراح، سمير الناصر، سعاد علي، ريماس منصور، أفنان فؤاد، ليلى السلمان، نرمين محسن، إبراهيم الحساوي، أغادير السعيد، راضي مهنا، سلطان المقبالي، أمينة القفاص، شفيقة يوسف جعفر الغريب، مي البلوشي، سعيد قريش.بعد ذلك توالت أعمالُها، حيث قدمت مسلسل "من أجلها" من إخراج رائد التميمي وﺗﺄﻟﻴﻒ عادل الجابري، ومن بطولة الفنان محمد الحجي، سعيد قريش، شيماء سبت، أبرار سبت، علي السبع، ليلى السلمان، فارس الخالدي، نور حسين، نوف السعد، جميل الشايب.

ثم شاركت بمسلسل "كسر الشموع" من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله الجريان ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم الدوسري، وبطولة نورة عيد، نوف السعد، عبدالله القحطاني، سلمان الزبيل، خالد العبودي، سلطان المقبالي، بعد ذلك شاركت بمسلسل "ظل الحلم" من إخراج عمر الديني، وﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة الفنان تركي اليوسف، هيفاء حسين، محمد الطويان، إيمان الغربي شعيفان العتيبي، علي السعد.

بعدها شاركت بمسلسل "سريع سريع " من إﺧﺮاﺝ: عمر الديني وﺗﺄﻟﻴﻒ: علاء حمزة، وبطولة الفنان فايز المالكي، راشد الشمراني، حسن عسيري، إلهام علي، فيصل العمري، شعيفان محمد، خالد صقر.

ثم شاركت بمسلسل "60 يوم" من ﺇﺧﺮاﺝ سيف يوسف، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جوزيف فوزي، وبطولة الفنان تركي اليوسف، شعيفان محمد، شيماء الفضل، ريما العلي، طلال الشمري.

كما شاركت بمسلسل "الميراث"، وهو أول مسلسل سعودي سوب أوبرا وصل عدد حلقاته لـ750 من إخراج تامر بسيوني، عبدالله الجنيبي، ومن بطولة نخبة من الفنانين، منهم الفنانة هند محمد، محمد الحجي، تركي الكريديس، عبدالله القحطاني، نور حسين، زارا البلوشي، عزام النمري، فوزي المتعب، شيماء الفضل، الكابتن ريما، سلطان المقبالي، بالإضافة إلى آخرين.

كما شاركت بمسلسل "عذراء" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، وﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس ومحمد شمس، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، سعاد علي، هيفاء حسين، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبدالله الطليحي.

تجارب سماح زيدان السينمائية

خاضتالتجارب السينمائية من خلال فيلم "أيقظتني" من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف ريم سمير البيات، وبطولة الفنان راشد الورثان،، عهد كامل، إبراهيم الحساوي، فيصل الدوخي، سمر البيات، وفيلم "عبور" من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف سلمان يوسف، ومن بطولة الفنان حسن محمد، عمر السعيدي، فوز الشرقاوي،

وآخر فيلم سينمائي شاركت به هو فيلم "بحر الماس" وهو عمل مصري سعودي من ﺇﺧﺮاﺝ سيف يوسف ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عاطف عبداللطيف، وقصة جوزيف فوزي، ومن بطولة الفنان شعيفان محمد العتيبي، شيماء الفضل، سماح زيدان، عاطف عبداللطيف، ندى بهجت، عبير فاروق، استطاعت سماح زيدان من خلال الأعمال التي تنتقيها أن تضع بصمتها بمجال الأعمال السعودية، سواء الدرامية أو السينمائية، وعُرف اسمها بالوسط الفني من خلال ما قدمته من أعمال.

