الغائبون عن موسم مسلسلات رمضان 2026.. أبرزهم منى زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 سبتمبر 2025 05:10 مساءً - يشهد موسمغياب عدد من نجوم الدراما المصرية، رغم نجاحهم الكبير في عالم الدراما، وتصدرهم محركات البحث، وتفاعل الجمهور مع تجاربهم الدرامية، فضلًا عن سعي آخرين للتواجد في هذا الموسم، باعتباره الأضخم والأهم على مدار العام كله، إذ يشهد حالة تنافسية كبيرة، فيما يأتي ذلك الغياب نظرًا لانشغالهم بأعمالٍ سينمائية جديدة، يُجرى التحضير لها في الوقتٍ الراهن.للعام الثالث على التوالي، منذ مسلسل "تحت الوصاية" الذي عُرض في رمضان لعام 2023، تغيب الفنانة منى زكي، عن موسم رمضان 2026، والتركيز في عالم السينما، حيث تعمل على أكثر من مشروع سينمائي، إلى جانب ترقبها طرح فيلم "الست" في دور العرض، الذي تُجسد فيه شخصية "أم كلثوم"، إذ يُعد من أبرز مشاريعها الفنية بشكلٍ عام.وتستعد، لاستئناف مرحلة التحضيرات الخاصة بفيلم "رزق الهبل" الذي توقف لأكثر من عامٍ ونصف العام، بسبب انشغالها مع فيلم "الست"، وذلك تمهيدًا لانطلاق التصوير قريبًا، وتُجسد من خلاله شخصية مسوقة عقارية ذات طابع كوميدي تواجه العديد من التحديات في عملها.الفيلم تأليف جورج عزمي، وإنتاج شاهيناز العقاد، ويعيد التعاون بينوالمخرجة كاملة أبو ذكري بعد نحو 19 عاماً من فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006.كما تستأنف، التحضيرات الخاصة بمسلسل "طالع نازل"، الذي توقف هو الآخر لقرابة العامين، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال أسابيع قليلة، والعمل تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة.

يذكر أن مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي – جوهر، وبطولة منى زكي، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الأب أو الزوج.

محمد رمضان يتجه إلى السينما والحفلات

غياب أحمد عز

كما يغيب الفنان محمد رمضان هو الآخر وبشكلٍ رسمي، للعام الثالث على التوالي، منذ مسلسل "جعفر العمدة" الذي عُرض في رمضان لعام 2023، رغم النجاح الكبير الذي حققه هذا المسلسل وقت عرضه، والاتجاه لتقديم جزءٍ ثانٍ منه في العام التالي، قبل أن يتوقف بشكلٍ مفاجئ، ليظل حبيس الأدراج منذ ذلك الحين.غياب، يأتي نظرًا لانشغاله بتصوير فيلم "أسد" حيث يُقارب على الانتهاء منه بشكلٍ كامل، تمهيدًا لعرضه في عددٍ من المهرجانات السينمائية الدولية، وذلك إلى جانب التحضير لأكثر من مشروع سينمائي، وكذلك إحياء مجموعة من الحفلات الغنائية حول العالم، لعل أبرزها حفل ضخم في شهر يناير المقبل، في نيويورك.تحدث أكثر من مرة عن غيابه الموسم المقبل، كان آخرها في المؤتمر الصحفي لحفله الأخير في لبنان، أغسطس الماضي، حيث قال: "هغيب كمان في 2026 زي 2024 و2025، لأني متفرغ للأفلام والحفلات. وما تابعتش أي عمل رمضاني آخر سنتين بسبب السفر"."جعفر العمدة" بطولة، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى. وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.أما الفنان أحمد عز، سيغيب عن دراما رمضان للعام الرابع على التوالي، منذ مسلسل "الاختيار 3" الذي عُرض عام 2022، حيث يُعد هذا الغياب بالنسبة له أمرًا اعتياديًا، كونه يُركز في السينما بشكلٍ أكبر مقارنة بالدراما التلفزيونية منذ بداية مشواره الفني.ويعملعلى أكثر من مشروع فني في الوقتٍ الراهن، حيث يُقارب على الانتهاء من تصوير فيلم "فرقة الموت" تمهيدًا لطرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2026، والذي يجمعه بكلّ من: منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل. ومن تأليف صلاح الجهيني. وإخراج أحمد علاء الديب.كما يستعد للتحضير لمسلسل قصير بصبغة عالمية، سبق وأعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وهو تأليف صلاح الجهيني، ويُشاركه في الكتابة كلّ من: Daniel Knauf و Sean Hennen و Lucas O'Connor، والعمل مكون من 8 حلقات فقط، وميزانية إنتاجه تصل إلى 25 مليون دولار، حيث لم يُحدد بعد موعد انطلاق تصويره.كما يترقب طرح فيلم 7Dogs ، خلال الفترة المقبلة، حيث يعد هو الأضخم إنتاجاً في السينما العربية حسبما أعلن المستشارحيث نشر الإعلان الدعائي للفيلم وعلّق عليه قائلاً: "سيكون نقلة نوعية في ‏عالم وتاريخ السينما في المنطقة، وتم تصويره بالكامل في الرياض في ستديوهات الحصن ‏BigTime في الرياض".وتدور أحداث الفيلم في إطار مشوق مليء بالإثارة والأكشن، حيث كشف الإعلان عن مشاهد مذهلة تنافس الأفلام العالمية من حيث ‏التقنيات والإبهار البصري؛ ما يجعله علامة فارقة في السينما العربية، وتصل ميزانية الفيلم إلى 40 مليون دولار، محطماً الأرقام ‏القياسية في الإنتاج السينمائي العربي.ويُشارك في بطولة الفيلم، كريم عبد العزيز، منة شلبي، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد ‏رجب، ناصر القصبي، وهالة صدقي، كما يضم الفيلم ظهوراً استثنائياً لعدد من النجوم الدوليين، أبرزهم نجم بوليوود سلمان خان كضيف ‏شرف.

