وزير الصحة يلتقى لجنة إسناد ودعم القوات المسلحة والقوات المساندة بشمال كردفان

التقى وزير الصحة دكتور هيثم محمد إبراهيم، ظهر السبت بمكتبه في الحجر الصحي ببورتسودان لجنة إسناد ودعم القوات المسلحة والقوات المساندة بولاية شمال كردفان، لمناقشة الدعم الصحي للقوات المسلحة والقوات المشتركة في محور شمال كردفان .

وهنأ الوزير بالانتصارات الأخيرة التي تحققت في مدينة بارا، متمنيا ان يعم السلام كل السودان وموضحاً دور وزارة الصحة في إسناد القوات المسلحة والقوات المساندة لها، واصفاً هذا الدعم بأنه إسناد للوطن والمواطن من أجل تحرير الأراضي وعودة السلام إلى كافة ربوع الوطن.

وأكد الوزير التزام الوزارة بتوفير الاحتياجات في شمال كردفان، موجهاً بتوفير الإمدادات الدوائية للولاية من الصندوق القومي للإمدادات الطبية، بالإضافة إلى إرسال سيارتين إسعاف مجهزتين بالكامل للمساهمة في نقل الجرحى والعمل على تجهيز عنبر للتأهيل الطبي للجرحى، وتجهيز الاحتياجات من الأسرة والمراتب والناموسيات .

وأعلن الوزير عن تقديم دعم مالي لعلاج الجرحى، مشدداً على أن معركة الكرامة يجب أن يشارك فيها الجميع .

كما قدم شكر خاص لوالي ولاية شمال كردفان على اهتمامه بقطاع الصحة، وعبّر عن تقديره الكبير للعاملين في الصحة بالولاية على جهودهم الكبيرة واستمرارهم في تقديم الخدمات الطبية .