حرب الطائرات المسيرة تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت السلطات الروسية عن مقتل ثلاثة أشخاص بضربات أوكرانية ليل الجمعة والسبت شُنت بالطائرات المسيّرة، واستهدفت مناطق روستوف وبنزا، وحتى منطقة سمارا البعيدة عن الجبهة، والواقعة على بُعد 800 كلم من الحدود. وقال الجيش إنه اعترض ليلا 112 مسيّرة أُطلقت من أوكرانيا.

قصف سمارا

في حدث نادر، طال القصف منطقة سمارا على مسافة نحو 800 كلم من الحدود، حيث سقط أحد الضحايا، وهو «رجل مسن»، على ما أوضح الحاكم الإقليمي فياتشيسلاف فيدوريشتشيف، مضيفا في منشور على «تلغرام» أن الرجل «كان داخل منزل ريفي اشتعلت فيه النيران بسبب تساقط حطام مسيّرات».

وفي منطقة بنزا الواقعة بين سمارا والحدود الأوكرانية، قال الحاكم أوليغ ملنيتشنكو: «هاجمت مسيّرات العدو مرة جديدة باكرا هذا الصباح شركة». وأضاف: «قتلت امرأة للأسف، وأصيب شخصان آخران بجروح، لكن وضعهما ليس خطيرا».

اندلاع حريق

في منطقة روستوف المحاذية لأوكرانيا «صد الجيش هجوما ضخما خلال الليل ودمر مسيّرات فوق عدد من المدن»، على ما أورد الحاكم يوري سليوسار على «تلغرام»، مضيفا: «في قرية أوغليرودوفسكي بمنطقة كراسنوسولينسكي، اندلع حريق في أحد مباني موقع صناعي»، مشيرا إلى «مقتل موظف كان يحرس المنشأة».

وفي يوليو، هاجمت روسيا أوكرانيا بأكبر عدد من المسيّرات في شهر واحد منذ بدئها الغزو في فبراير 2022، حسب تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية، أظهر تكثيف عمليات القصف على الرغم من التحذيرات الأمريكية.

رفض وقف النار

يرفض الكرملين فكرة وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيصب في مصلحة قوات كييف، على الرغم من إبداء الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، استياءه من هذا الرفض.

من جهتها، تطالب أوكرانيا حلفاءها الأوروبيين بأنظمة دفاع جوي، وأعلنت ألمانيا، الجمعة، أنها ستباشر سريعا تسليمها منظومتي باتريوت إضافيتين، بينما قال ترمب إنه أمر بنشر غواصتين نوويتين ردا على تصريحات «استفزازية للغاية» أدلى بها مسؤول روسي.

مهووس بالسلطة

نشرت صحيفة «NZZ» السويسرية مقالا، أكدت فيه أن محاولة فلاديمير زيلينسكي حرمان مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام من استقلاليتهما يعود إلى هوسه بالسلطة.

ووفقا للمقال، فإن زيلينسكي «لن يحقق مكاسب تُذكر» في المواجهة الطويلة مع روسيا.

وأضاف: «زيلينسكي يبدو مترددا، ويتأرجح بين توقعات الشركاء الأجانب والمجتمع المدني وهياكل السلطة القديمة».

وأشار المقال إلى أن قرارات زيلينسكي الأخيرة تُشير إلى أنه «يركز بشكل متزايد على الاحتفاظ بالسلطة، ويواجه صعوبة في إيجاد دوره».

وختم المقال: «لقد وصل إلى طريق مسدود، وأوصل البلاد كلها معه إليه».

