"سانا": لجنة التحقيق في أحداث السويداء عقدت اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأنّ "لجنة التحقيق في أحداث ​السويداء​ عقدت اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس"، وذلك بعد أسبوعَين من اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة التي شهدت اشتباكات دامية شارك فيها مسلحون من العشائر ومسلحون من أبناء المنطقة ذات الغالبية الدرزية وقوات الأمن السورية.

وأكّد وزير العدل السوري على أعضاء اللجنة، "العمل وفق المبادئ الأساسية للعدالة التي تنصف جميع المتضررين"، مبينًا أنّ "نتائج العمل يجب أن تصب في مصلحة السلم الأهلي وإعادة الأمن والأمان والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري".

واختارت اللجنة القاضي حاتم النعسان رئيسًا لها والمحامي عمار عز الدين متحدثًا إعلاميًا رسميًا وخصصت مقرًا دائمًا للجنة داخل وزارة العدل.

وستفتح اللجنة، وفق وكالة "ساتا"، خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي في السويداء وتلقي الشكاوى ويشرف عليهما القاضي ميسون الطويل والمحامي عمار عز الدين.

وأوضح رئيس اللجنة أنّ "التحقيقات ستبدأ فورًا باللقاء مع المسؤولين في السويداء ودرعا والأهالي المتضررين"، وبيّن أنّ "العمل سيقسم إلى مجموعات"، مؤكدًا أنّ "الهدف من اللجنة كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث الأليمة".