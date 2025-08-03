خدمات الطوارئ الروسية: تحذيرات من موجات تسونامي في 3 مناطق بعد زلزال في شبه جزيرة كامتشاتكا

اعلنت خدمات الطوارئ الروسية عن "تحذيرات من موجات ​تسونامي​ في 3 مناطق بعد زلزال في شبه جزيرة كامتشاتكا". وكانت قد أعلنت أجهزة رصد الزلازل الروسية تسجيل عشر هزات أرضية في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة. واشارت في بيان٬ الى ان "من الساعة التاسعة صباحا يوم 2 آب حتى الساعة الثامنة صباحا يوم 3 آب، وقعت عشرة زلازل كبيرة في منطقة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، وتم بشكل إجمالي تسجيل أكثر من 65 زلزالا".

