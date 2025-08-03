الجزيرة: بن غفير اقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد من أتباعه

اقتحم ​مستوطنون​ قرية التواني في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وفق ما أفادت به قناة الجزيرة. وفي سياق متصل، ذكرت القناة أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى صباح اليوم برفقة عدد من أتباعه.

