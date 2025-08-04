اسكتلندا.. عاصفة قوية تسبب تعليق خدمات القطارات وإلغاء فعاليات

تحذير برتقالي من الرياح

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الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 03:26 مساءً كتب شريف احمد - ألغت السلطات في اسكتلندا خدمات القطارات وأغلقت الحدائق، وناشدت السكان بضرورة تثبيت منصات الوثب (الترامبولين) الموجودة في حدائق المنازل الخلفية، مع اجتياح عاصفة صيفية نادرة تحمل رياحًا مدمّرة محتملة تجتاح اسكتلندا شمال بريطانيا.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرًا "من المستوى البرتقالي" من الرياح في اسكتلندا بسبب العاصفة "فلوريس"، مما يعني وجود خطر محتمل على الأرواح والممتلكات، لا سيما من الأمواج العاتية في المناطق الساحلية.وقالت الهيئة: "إن سرعة هبّات الرياح قد تصل إلى 85 ميلًا في الساعة (137 كيلومترًا في الساعة)، مصحوبة بأمطار غزيرة".ويتزامن وصول العاصفة مع أكثر فترات العام ازدحامًا بالسيّاح، حيث يتدفق مئات الآلاف من الأشخاص إلى العاصمة الاسكتلندية أدنبرة.