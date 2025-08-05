الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية في غزة بمشاركة دول أخرى

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، خمسة إنزالات جوية لإيصال مساعدات إنسانية وغذائية إلى قطاع غزة ، بمشاركة دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها (36) طناً من تلك المساعدات وذلك في إطار تعاون دولي موسع، لتعزيز جهود الإغاثة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

ورافق الطائرات الأردنية عدد من أعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب، وذلك للاطلاع عن كثب على الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها القوات المسلحة في إيصال المساعدات بكفاءة عالية على القطاع، حيث ثمن أعضاء اللجنة هذه الجهود، مشيدين بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به الملك عبدالله الثاني لتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق.

وشهدت هذه العملية مشاركة فاعلة من 5 طائرات اثنتان منها تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وواحدة من فرنسا، وواحدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب طائرة من جمهورية ألمانيا الاتحادية، مما يعكس حجم التنسيق والتكامل الدولي في جهود الإغاثة.

وتأتي هذه المشاركة الدولية ضمن جهود المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لحشد الدعم الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها القطاع.

وبذلك، يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى (135) إنزالاً جوياً، و(279) إنزالاً جوياً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

