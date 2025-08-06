اشار رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني بعد اجتماع اللجنة، الى ان "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وبحثت في موضوع المولدات وشكرت حضور وزيري الطاقة والاقتصاد وتمنيت ايضا حضور وزارة البيئة مشكلة المولدات صعبة ويجب الوصول إلى حل، وهناك لجنة يعمل من خلالها وزير الاقتصاد ونحن سنشاركه في نتائجها إضافة إلى ان قانون حماية المستهلك سيقر ان شاء الله قريبا في اللجان المشتركة ومن ثم في الهيئة العامة بالتعاون مع قانون المنافسة العامة حيث كانت لجنة الاقتصاد وراءهما وهناك موضوع يتعلق بالتسعيرة ومن الممكن ان يقوم مفتشو وزارة الاقتصاد والنزول إلى الارض لضبط المخالفات بعدم تركيب الفيلتر والالتزام بالعدادات وعدم دفع ضريبة الدخل والدولة فوق الجميع".
واكد ان "نحن نحاول زيادة ايرادات الدولة ويجب ان نتكل على انفسنا ونحن نحن بحاجة إلى حماية سياسية وأمنية ومالية وهذه عناصر مهمة ويجب ان يدعمنا الإعلام وحصل نقاش حول الأمراض السرطانية وعلاقتها بالمولدات ويجب ان يطبق القانون على الجميع وان نعطي اصحاب المولدات الوقت الكافي ليطبقوا هذه الامور وتحدثنا مع وزير الطاقة بموضوع التسعيرة وارى ان قانون حماية المستهلك سوف يساعدنا ويعطينا المظلة القانون للتطبيق".
كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: لجنة الاقتصاد بحثت في أزمة المولدات وقانون حماية المستهلك سيُقر قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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