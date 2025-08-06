الوكالة الوطنية: لا صحة للانباء عن استهداف ثكنة تابعة للجيش في منطقة الهرمل

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان لا صحة لما يتم تداوله في بعض الوسائل الاعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي عن استهداف ثكنة تابعة للجيش في منطقة الهرمل، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية من الصحة .

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