أبي خليل وجّه سؤالاً إلى الحكومة حول تعيين مدير للطيران المدني تجاوز السن القانونية

وجّه النائب سيزار ابي خليل سؤالًا إلى رئيس الحكومة نواف سلام، استنادًا إلى المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بشأن قرار تعيين محمد عبد العزيز رئيسًا لمجلس إدارة ومديرًا عامًا للهيئة العامة للطيران المدني.
وأثار في السؤال مخالفة التعيين للشروط القانونية المحددة، إذ تنص الفقرة الخامسة من إعلان ملء المركز والمادة الرابعة من المرسوم 12633/2004 (نظام العاملين في الهيئة) على ألّا يتجاوز سن المرشح 64 عامًا، في حين أن عبد العزيز يبلغ من العمر 73 عامًا.
وأشار إلى أن "المعني يشغل حاليًا منصب مستشار رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، ما قد يطرح علامات استفهام إضافية حول قانونية التعيين وتضارب المصالح".
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