دريان اتصل بسلام مثنيا على قرار الحكومة الأخير لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين

اجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالا برئيس الحكومة نواف سلام مثنيا على قرار الحكومة الأخير لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين، وتمنى للحكومة المزيد من الإنجازات وتحقيق الوعود التي جاء بها البيان الوزاري.
وتفقد المفتي دريان يرافقه أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية في بيروت الشيخ أمين الكردي مسجد الإمام الشافعي في منطقة الصنائع واطلع على سير الأعمال التي شارفت على الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية، بهبة من دولة قطر.
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