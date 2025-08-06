تمت إزالة اسم ​حافظ الأسد​ عن شارع رئيسيّ في بيروت. وفي وقت سابق امس، اعلن وزير الاعلام بول مرقص "تعديل اسم الجادة الممتدة من طريق المطار باتجاه نفق سليم سلام من "جادة حافظ الأسد" الى "جادة ​زياد الرحباني​"، الامر الذي وافق عليه مجلس الوزراء".

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