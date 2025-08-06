إيهاب حمادة: لسنا في موقع لتسليم السلاح وهذا مجرد وهم

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​، في مقابلة مع "التلفزيون العربي"، على "أننا لسنا في موقع لتسليم السلاح وهذا مجرد وهم"، وذلك بعد تكليف مجلس الوزراء الجيش ال​لبنان​ي بإعداد خطة من أجل حصر السلاح قبل نهاية العام.

ولفت إلى أنّ "لبنان لا يملك مقومات الدولة وجيشه لا يسمح له بامتلاك أدنى مقومات الدفاع"، مضيفًا: "ما تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء هو تجاوز لحق اللبنانيين في الدفاع عن بلدهم وأرضهم".

وأشار حمادة إلى أنّ "الدستور يقر ضرورة تحرير الأراضي بكل ما أوتينا من قوة.. ونريد أن نفهم ما فعلته الحكومة لوقف العدوان الإسرائيلي والإعمار".

وأوضح أنّ "خيارنا هو دفع الدولة لأن تكون دولة قائمة وتدافع عن أراضيها"، معتبرًا أنّ "من يتشدق باتفاق الطائف عليه أن يقر بضرورة الطائفية السياسية".