عدوان: لم يعد لدينا ترف الوقت والمطلوب خارطة طريق لحسم المقاعد الستة وتصويت غير المقيمين لـ128 نائبا

اشار النائب جورج عدوان بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة اقتراحات القوانين الانتخابية الى أن "لم يعد لدينا ترف الوقت لدراسة قوانين جديدة في ظل الاختلاف القائم، والمطلوب اليوم وضع خارطة طريق من خلال الذهاب الى الهيئة العامة لحسم موضوع المقاعد الستة مع اصرارنا على ضرورة تصويت غير المقيمين لـ128 نائبا لبنان بحاجة إلى درس بعمق لكل وضع النظام بعد الانتهاء من ملف السلاح للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات يختلف عن ما سبقه والابتعاد عن المحاور والمسؤوليات وصولا إلى المواطنة".

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