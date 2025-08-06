باسيل استقبل رئيسي بلديتي حوش بردى وخربة قنافار

إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس بلدية حوش بردى الياس أبو خليل بحضور النائب سامر التوم ومنسق القضاء جان بولس. كما إستقبل رئيس بلدية خربة قنافار جهاد خاطر، بحضور النائب شربل مارون، ومنسق القضاء ميلاد كيوان

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