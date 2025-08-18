أمريكا توقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وكالة رويترز العالمية للأنباء ، اليوم السبت 16 أغسطس 2025 ، إن وزارة الخارجية الأمريكية قررت البدء في وقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة .

وأضافت الخارجية الامريكية في بيان لها، أنها أوقفت التأشيرات خلال إجرائها مراجعة كاملة وشاملة للعملية والإجراءات المتبعة في الأيام القليلة الماضية لإصدار عدد قليل من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أمس الجمعة، نقلًا عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تسريع وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أنَّ وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، رون ديرمر، حذّر خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، من أن صبر الإدارة الأمريكية على استمرار الحرب في غزة "بدأ ينفد".

المصدر : وكالات