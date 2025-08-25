ترامب يدلي بتصريحات بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بتصريحات بشأن ضمانات أمنية تطلبها أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الحالية.

وقال ترامب، للصحفيين في المكتب البيضاوي، إنه لم يناقش ضمانات أمنية معينة لأوكرانيا، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستدعمها.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تنفق أي أموال على أوكرانيا بعد الآن.

وتمثل الضمانات الأمنية المحتملة، التي تريدها كييف، عقبة رئيسية أمام إنهاء الأزمة في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير 2022.

وقال الرئيس الأميركي إنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ مباحثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا مع بوتين.

وأكد ترامب أنه ناقش، خلال اجتماعه في 15 أغسطس مع بوتين في ألاسكا تقليص حجم الترسانة النووية الضخمة لبلديهما بمجرد حل الأزمة الأوكرانية.

وأوضح الرئيس الأميركي "نريد نزع السلاح النووي. إنها قوة مفرطة، تحدثنا بشأن ذلك أيضا. هذا جزء من الأمر، لكن علينا أن ننهي الحرب".

وقال زيلينسكي، في وقت سابق اليوم، إن من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أميركيون وأوكرانيون هذا الأسبوع لبحث مسألة الضمانات الأمنية المحتمل تقديمها لأوكرانيا.