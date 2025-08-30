الهند تدعم تسوية سلمية لأزمة أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الأخير أكد دعمه لتسوية سلمية للأزمة في أوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت.

وقال المكتب، في بيان، إن زيلينسكي عرض وجهة نظره بشأن تطورات الأحداث في أوكرانيا، مشيرا إلى أن مودي أكد دعم الهند للجهود الرامية إلى استعادة السلام في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان "استعرض الزعيمان أيضا التقدم المحرز في الشراكة الثنائية بين الهند وأوكرانيا، وناقشا سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".