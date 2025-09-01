12 % من سكان الاتحاد الأوروبي يعانون من التلوث في مناطقهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" بأن 12.2% من سكان الاتحاد الأوروبي أبلغوا في عام 2023 عن تأثرهم بالتلوث أو بمشكلات بيئية أخرى في مناطق سكنهم، مسجلين انخفاضا مقارنة بنسبة 15.1% في عام 2019.

وبحسب البيانات، تصدرت مالطا قائمة الدول الأكثر تأثرا بالتلوث بنسبة 34.7%، تلتها اليونان بـ 20.5%، ثم ألمانيا بـ 16.8%.

في المقابل، سجلت كرواتيا أدنى نسبة تأثر بلغت 4.2%، تلتها السويد بـ 5.0%، ثم سلوفاكيا بـ 5.8%.

وأظهرت الإحصاءات وجود علاقة واضحة بين المدن والمناطق الريفية ومعدلات التعرض للتلوث، حيث أبلغ 6.8% من سكان المناطق الريفية عن تأثرهم، مقارنة بـ 10.5% في المدن والضواحي، و17.2% في المدن الكبرى.