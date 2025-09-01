هذا ما كانت فعلته الملكة "المراهقة" كاميلا!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كشف تقرير النقاب عن أن الملكة كاميلا استخدمت حذاءً لضرب رجل حاول لمسها في القطار، وفقًا لكتاب جديد عن العائلة الملكية البريطانية.

وجاء في كتاب "القوة والقصر" أن الملكة كاميلا ابلغت عمدة لندن آنذاك (رئيس الوزراء لاحقا) بوريس جونسون، بالاعتداء الذي تعرضت له حين كانت مراهقة.

وتحدث مؤلف الكتاب، فالنتين لو، المراسل الملكي السابق لصحيفة (التايم)ز، إلى جوتو هاري، مدير الاتصالات السابق في 10 داونينغ ستريت، الذي قال إن جونسون أخبره عن محادثة في قصر كلارنس هاوس "مقر إقامة كاميلا وزوجها الأمير تشارلز" حوالي عام ٢٠٠٨.

وفي مقتطف نُشر في صحيفة (صنداي تايمز)، قال هاري إن الملكة والسيد جونسون "كانا على وفاق تام". واضاف: "كان (السيد جونسون) يُصدر أصواتًا مكتومة عن مدى إعجابه بها".

ثم استطرد في الحديث عن المحادثة بين كاميلا والسيد جونسون، حول اعتداء قالت إنه وقع عندما كانت تلميذة. وقال: كانت على متن قطار متجه إلى بادينغتون - كانت في السادسة عشرة أو السابعة عشرة تقريبًا - وكان أحدهم يحرك يده أكثر فأكثر...

قال السيد هاري إنه بعد أن سألها السيد جونسون عما فعلته بعد ذلك، أجابت كاميلا: "فعلت ما علمتني إياه والدتي. خلعت حذائي وضربته بكعبه في خصيتيه".

واضاف: "كانت واثقة من نفسها بما يكفي عندما وصلوا إلى بادينغتون لتنزل من القطار، وتجد رجلاً يرتدي زيًا رسميًا وتقول: "هذا الرجل هاجمني للتو"، فاستُؤخذ على محمل الجد".

يشار إلى أنه لطالما شنت الملكة كاميلا حملات ضد العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وكرّست عملها الخيري الملكي لدعم ضحايا الاعتداء الجنسي.

وقبل عدة سنوات، دافعت عن فكرة حقائب الغسيل لضحايا الاعتداء الجنسي، وهي فكرة أُعيد إحياؤها مؤخرًا.