غزيون: إذا فتحوا المعابر سوف نغادر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال سكان غزة قبل سيطرة الجيش الإسرائيلي على المدينة: "إذا فتحوا المعابر سوف نغادر"، وأجرت القناة 12 الإسرائيلية مقابلات مع سكان غزة حول غزو جيش الدفاع الإسرائيلي المرتقب واستيلائه على مدينة غزة، وتحدثت عن النزوح المستمر والرغبة في الهجرة.

وأظهرت كاميرات القناة 12 سكان غزة وهم يعبرون عن فزعهم تجاه قيادة حماس ومخاوفهم من سيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي المقبلة على مدينة غزة، حيث أعرب الكثيرون عن رغبتهم في مستقبل أفضل، بما في ذلك مغادرة القطاع.

وقال أحد سكان غزة في تسجيل صوتي للقناة 12: "بالطبع، الجيش الإسرائيلي ينوي حقا احتلال غزة، ومن تجربتنا السابقة، فإن كل ما قاله الجيش، نفذه". وقال رجل يدعى محمود إنه لا يوجد مستقبل لعائلته وأطفاله، قائلاً: "يجب أن أهاجر، إذا فتحوا المعابر سأكون أول من يرحل ".

قال محمود للقناة 12 الإسرائيلية إنه هجر منزله المدمر ونصب خيمةً عدة مرات خلال العامين الماضيين. وأعرب عن استيائه من حماس وإسرائيل، قائلاً: "خلال هذين العامين، لم يهتم بنا أحد، لا من سيطر على القطاع (حماس) ولا من هم خارجه، عامان من الجوع والألم والذل والفقر".

وأضاف أحد السكان: "الهجرة قضية حساسة، لكن الحياة أثمن. فلنهاجر ونبحث عن السلام".

وتحدث عدد من سكان غزة عن النزوح المستمر، حيث "تم إخلاء منازلهم من مكان إلى آخر أكثر من عشر مرات". ومع ذلك، أفاد بعضهم للقناة 12 أنهم لن يمتثلوا لتحذيرات جيش الدفاع الإسرائيلي بالإخلاء ولن يغادروا مدينة غزة قبل العملية الوشيكة. "سنبقى في منازلنا ومستعدون لدفع أي ثمن، إما أن نعيش بكرامة أو نموت بكرامة، لم نعد قادرين على تحمل هذا."

نهرب إلى أين؟ الموت في كل مكان

صرحت امرأة في مقابلة مع القناة 12: "حتى لو طُلب منا الإخلاء، فليس لدينا مكان نذهب إليه في غزة. رفح ، على سبيل المثال، مدمرة أيضًا وغير صالحة للسكن".

تزعم إسرائيل وجود مناطق آمنة في غزة. أما أنا فأقول إنه لا يوجد مكان آمن في غزة؛ أينما ذهبت، فأنت ذاهب إلى موتك.

ذكر أحد سكان غزة، الذي سجلته القناة 12، أنه تواصل مع ضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي ، وسأله: "لماذا لم تهرب؟". أجاب الغزاوي بالعبرية أنه لم يُخلِ المكان لأن الدبابات أغلقت الطرق، وأنه كان خائفًا. فرد الضابط: "معك حق".

وسجلت تسجيلات للسكان وهم يلومون حماس على الوضع، حيث قال أحد سكان غزة: "إن من يستطيع وقف هذه الحرب هو من بدأها. ومن جلب هذه الحرب علينا يتحمل مسؤولية إنهائها".

عندما تقرر غزو إسرائيل، عليك أن توفر الأمن والمستقبل لشعبك، لا أن تتركهم يموتون هكذا. لقد دمر الشعب تمامًا.

وقال آخر: "منذ أربعين عامًا وأنا أسمع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، فليطلقوا علينا صاروخًا نوويًا ويضعوا حدًا لحياتنا. كفى، نحن يائسون تمامًا".

يذكر أن فتح المعابر والحدود ومحاولة إدخال سكان غزة إلى سيناء المصرية، هو أحد السيناريوهات المتوقعة، على الرغم من التحذيرات المصرية المستمرة من خطورة هذا الأمر، ويمكن القول إن تقارير الصحافة الإسرائيلية التي تتحدث عن رغبة نسبة كبيرة من سكان غزة في الرحيل، ما هو إلا رسالة غير مباشرة من الإعلام الإسرائيلي يوجهها إلى مصر.