اعتقال ناشط من حركة (الحرية لإيران) في لندن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال متظاهر من حركة "الحرية لإيران" بعد تسلقه برج ساعة لندن (بيع بن) ممسكًا بكلب.

استُدعي رجال الإطفاء للمساعدة في إنزال الكلب، بينما أقنعته الشرطة بالعودة إلى الأرض.

وكان المتظاهر تسلق البرج حوالي الساعة الثامنة صباحًا، وأُنزل قبيل الظهر، ورفع لافتة كُتب عليها "إيران ملك لشعبها" ويرتدي قميصًا أسود كُتب عليه "لا للحرب"، برج الساعة في محطة قطارات كينغز كروس يوم الثلاثاء.

وحاول رجال الإطفاء إقناع الناشط بالتراجع، وبعد حوالي ثلاث ساعات، أقنعوه في النهاية بتسليم الكلب والسماح بإنزاله إلى الأرض وسط هتافات المارة.

وصرح متحدث باسم شرطة النقل البريطانية بأنه تم استدعاء ضباط الشرطة بعد بلاغات عن "شخص في وضع خطير".

وقد وُضع طوق أمني حول البرج، حيث كان المتظاهر يقف أحيانًا على الحافة التي كان يقف عليها. في بيان صدر بعد ظهر الثلاثاء، أضافت الشرطة: "حضر رجال الشرطة إلى جانب خدمات الطوارئ الأخرى، وتم إخلاء رجل من موقعه بأمان واعتقاله للاشتباه في تسببه في إزعاج عام".

وقال متحدث باسم فرقة إطفاء لندن: "تم استدعاء الفرقة الساعة 8:14 صباحًا لبلاغات عن وجود رجل على سطح محطة قطار كينغز كروس في شارع يوستون". وقدمت سيارتا إطفاء وحوالي 10 رجال إطفاء المساعدة للشرطة.