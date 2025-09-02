فلاشينغ ميدوز: بيغولا إلى نصف النهائي من دون معاناة

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : بلغت الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة رابعة عالميا نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتغلّبها السهل على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثانية والستين 6 3 و6 3 الثلاثاء.

واحتاجت وصيفة بطلة العام الماضي إلى ساعة و26 دقيقة كي تحقق فوزها الثاني على بطلة رولان غاروس لعام 2021 وويمبلدون لعام 2024 من أصل أربع مواجهات بينهما، وتبلغ نصف النهائي الثاني لها فقط في البطولات الكبرى، بعد أول العام الماضي في فلاشينغ ميدوز بالذات حين وصلت إلى النهائي وخسرت أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى عالميا.

وقد يتجدد الموعد بين بيغولا وسابالينكا في نصف النهائي في حال فوز البيلاروسية على التشيكية الأخرى ماركيتا فوندروشوفا في وقت لاحق.

وباتت بيغولا عن 31 عاما ثاني لاعبة فقط من اللواتي بدأن مسيرتهن في حقبة الاحتراف تخوض نصف نهائي بطولتي "غراند سلام" بعد احتفالها بميلادها الثلاثين، لتحذو بذلك حذو الإيطالية فلافيا بينيتا التي وصلت إلى نصف نهائي هذه البطولة عام 2013 حين كانت في الحادية والثلاثين من عمرها ثم بعدها بعامين حين توجت باللقب.

وقالت الأميركية بعد اللقاء "أعتقد أني ألعب بشكل جيد جدا. أقدم أداء صلبا حقا. تمتعت بإرسالات جيدة وسريعة وأردت أن أطبق ذلك اليوم، خاصة ضد لاعبة مثلها خطيرة جدا".

ودخلت بيغولا اللقاء ضد التشيكية التي كانت تبحث عن التأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى في فلاشينغ ميدوز، وهي لم تخسر أي مجموعة خلال مبارياتها الأربع الماضية في هذه النسخة.

وواصلت الأميركية على المنوال ذاته رغم خبرة وقوة خصمتها، متقدمة 3 0 في المجموعة الأولى بعد كسر إرسال التشيكية في الشوط الثاني، ثم حصلت على فرصة الكسر مجددا في كل من الشوطين الرابع والسادس من دون أن تتمكن من ترجمتها.

وكادت أن تدفع بيغولا الثمن، إذ عادت كرايتشيكوفا إلى الأجواء بعدما كسرت إرسال منافستها من أول فرصة لها في اللقاء، لتقلص الفارق إلى 3 4، لكن بيغولا حافظت على رباطة جأشها وردت بالمثل في الشوط التالي ثم حسمت المجموعة على إرسالها 6 3.